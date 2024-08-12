Из психдиспансера в Магнитогорске сбежали два преступника

В Магнитогорске разыскивают двух пациентов психушки, сбежавших с принудительного лечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на воскресенье, 11 августа, из областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске сбежали два пациента.

Известно, что оба мужчины были направлены в медицинское учреждение на принудительное лечение. По информации URA.RU, один из них был судим за убийство, второй – за кражу.

В тот же день медики сообщили о ЧП в полицию. Беглецов ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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