Возобновление движения по улице Энергетиков в Челябинске вновь перенесли

В Челябинске снова перенесли снятие ограничений движения по одной из улиц Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, до 22 часов 15 августа закрыто движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №24. Это связано с проведением работ по реконструкции автодороги по улице Гранитной.

Автобусы №№ 5, 22а, 27, 81 объезжают закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 следует только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской).

«Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать свои маршруты и поездки с учетом действующих ограничений», – обратились к горожанам представители городской администрации.

Напомним, движение автотранспорта на данном участке ввели 4 июня текущего года. Первоначально оно должно было продлиться до 30 июня. Позднее ограничения обещали снять 31 июля. Однако и к этой дате работы завершить не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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