В Челябинске сняли ограничения для водителей на одном из оживленных перекрестков

В Челябинске снято ограничение движения транспорта на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ремонтники завершили асфальтирование трамвайного узла Каслинский.

Автомобили и автобусы могут проезжать по проспекту Победы и улице Каслинской без ограничений.

Напомним, ограничение движения на этой участки было введено 6 июня текущего года.

«Подрядчику еще предстоит выполнить автоматизацию стрелочных переводов, но каких-либо ограничений движения это не потребует», – заверили представители учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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