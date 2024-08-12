Национализированный ЧЭМК возглавил прежний замдиректора комбината

Сотрудникам Челябинского электромагнитного комбината представили нового руководителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского электромагнитного комбината (ЧЭМК), распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) генеральным директором АО «ЧЭМК» назначен Анатолий Бровко.

«До этого Анатолий Бровко занимал должность заместителя генерального директора комбината. Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления», – говорится в сообщении предприятия.

В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко.

57-летний Анатолий Бровко родился в Днепропетровской области. С конца 1990-х годов работал топ-менеджером ряда металлургических и трубных предприятий: Кузнецкого металлургического комбината, Волжского трубного и Таганрогского металлургического заводов, ОАО «Кольчугцветмет» (Кольчугино, Владимирская область). Был заместителем генерального директора Трубной металлургической компании. В 2010-2012 годах возглавлял администрацию Владимирской области.

Напомним, в феврале текущего года суд изъял ЧЭМК и другие активы у челябинского предпринимателя Юрия Антипова и его семьи и передал государству.

Кресло генерального директора предприятия освободилось в июне после задержания многолетнего руководителя комбината Павла Ходоровского по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. В настоящее время экс-руководитель ЧЭМК находится в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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