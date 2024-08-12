В Челябинске эвакуаторщики забрали машину с маленьким ребенком в салоне

В Челябинске в отношении эвакуаторщиков возбудили уголовное дело после того, как они увезли машину с ребенком и щенком в салоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются обстоятельства эвакуации на штрафстоянку автомобиля, в салоне которого находился 7-летний ребенок.

О произошедшем хозяйка автомобиля рассказала в социальных сетях. По словам женщины, 30 июля текущего года сотрудники Госавтоинспекции решили эвакуировать ее машину, которую она оставила недалеко от больницы, расположенной на улице Воровского в Челябинске (стоянка в этом месте запрещена). При этом в салоне автомобиля находились в это время ее 7-летний ребенок и щенок. Челябинка утверждает, что машину она покинула ненадолго.

«Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по факту оказания коммерческой организацией услуг по эвакуации автомобиля, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан», – рассказали представители силового ведомства.

Кроме того, начата доследственная проверка по признакам халатности, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям инспекторов Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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