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Вторник, 13 августа 2024, 04:53 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

13 августа ожидаются следующие события – Челябинск

13.08.2024, вторник

  • 11:00 Челябинск – Семинар «Сад несложного ухода. Гармония в саду, счастье в семье», организованный Центром ландшафтного дизайна «Терра» и клубом «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 11:00 Челябинск – XI Форум молодых библиотекарей России «Культура молодая» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 14:00 Челябинск – Тифлоэкскурсия «Квартал Луи» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

  • 14:00 Челябинск – Познавательный час «Путешествие в удивительный мир» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

  • 14:00 Челябинск – Акция «Ты левша и это классно!» к Международному дню левшей (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 14:00 Челябинск – Занятие «Интернет-аптека: заказ лекарств онлайн» в рамках проекта «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Одной левой» по правописанию левой рукой (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 15:00 Челябинск – Громкое чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 16:00 Челябинск – Семинар «Как совмещать бизнес и материнство» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110к1, 2-й этаж) (по записи)

  • 17:00 Челябинск – Встреча «Из оперы – на эстраду» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

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