13 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Семинар «Сад несложного ухода. Гармония в саду, счастье в семье», организованный Центром ландшафтного дизайна «Терра» и клубом «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)