Танго в Танкограде: Челябинск станет участником международного флешмоба

Челябинск станет участником международного флешмоба «За танго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проводится в седьмой раз с целью популяризации танго. В этом году об участии уже заявили около 100 городов из 6 стран мира.

На Урале флешмоб состоится в Екатеринбурге, Кургане, Магнитогорске, Озерске, Снежинске. И, конечно, в Челябинске, где танго-движение широко развито и имеет давние традиции.

«Мы посвящаем данное мероприятие памяти Танкограда, – говорит куратор флешмоба в Челябинске, руководитель танго-клуба Mil Pasos Наталья Голявинская. – Наши дедушки и бабушки, на фронте и в тылу приближавшие победу в Великой Отечественной войне, танцевали танго, радуясь возвращению мирной жизни.

В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И танго-флешмоб станет первым в череде мероприятий, которые челябинское танго-сообщество посвящает этой дате в рамках проекта «Танго в Танкограде».

Мы приглашаем всех челябинцев присоединиться и танцевать вместе с нами, создавая в городе особый культурный и духовный настрой на единение. Обняться и сделать несколько шагов под музыку танго могут все».

Танго-флешмоб состоится 24 августа в 17 часов на открытой площадке рядом с памятником Курчатову.

Челябинск, Софья Артемьева

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