Южноуральцы, вместе с полицейским легализовавшие незаконных мигрантов, предстанут перед судом

В Челябинской области перед судом предстанут четверо участников преступной группы, организовавшие незаконное пребывания на территории России не менее 60 иностранных граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста-эксперта отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в организации незаконной миграции, получении взятки, превышении должностных полномочий, внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшем незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Вместе с полицейской по делу проходят трое местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции.

По данным следствия, с 1 ноября 2021 года по 12 декабря 2023 года сотрудница полицейского главка за взятку помогала организаторам канала незаконной миграции, включая трех его подельников и преступников, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство. Вместе они изготавливали фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ с иностранцами, поддельные документы об образовании, свидетельства о рождении, а также другие документы на имя мигрантов, на основании которых они незаконно включались в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом было организовано незаконное пребывание в России как минимум 60 иностранцев, а затем и получение ими гражданства.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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