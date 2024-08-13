На популярном маршруте в Челябинске и Копейске сменился перевозчик

На автобусном маршруте №483, соединяющем копейский поселок и Челябинск, сменился перевозчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», со вторника, 13 августа, к работе на маршруте №483 «Копейск (Старокамышинск) – Челябинск (Парк Гагарина)" приступил перевозчик ООО «Новые дороги».

На линию вышли 14 автобусов (до этого работали 9), сократился интервал движения. В дальнейшем, уверяют в областном учреждении, на маршруте будут работать 20 автобусов с интервалом 7 минут в часы пик.

Контракт с ООО «Новые дороги» рассчитан на 3 года. Технику для работы на маршруте перевозчик приобрел через лизинговую компанию ГТЛК в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Низкопольные автобусы большого класса оснащены кондиционером, валидаторами и оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров.

Автобус №483 проходит по проспекту Ленина, улицам Свободы, Дзержинского, Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube