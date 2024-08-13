На Южном Урале полиция накрыла крупную нарколабораторию. Изъято больше 100 кило «синтетики»

В Челябинской области ликвидирована крупная нарколаборатория.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел России, жители Южного Урала синтезировали метилэфедрон в помещении бывшей сельскохозяйственной фермы.

Изготовленный наркотик увозили и прятали в тайники-закладки, причем не мелочились – за раз оставляли около 20 килограммов. Уже оттуда его забирали курьеры из других регионов.

Сначала полицейские вышли на четырех межрегиональных курьеров, прибывших за криминальным товаром. А уже они вывели стражей порядка на след изготовителей, которых задержали с поличным после приготовления очередной партии наркотика.

Всего в рамках расследуемого уголовного дела полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии изъято свыше 113 килограммов наркотического средства, порядка 95 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время полиция устанавливает всех участников наркоцепочки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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