Трое южноуральцев получили сроки за изнасилование и сожжение заживо знакомого

Жителям Карталов вынесли приговор за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 13 августа, областной суд вынес приговор троим жителям Карталов. Двое из них – мужчина и женщина – признаны виновными в совершении убийства с особой жестокостью, их приятель – в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, а также насильственных действиях сексуального характера.

Расправу над своим знакомым южноуральцы совершили в сентябре 2022 года в Карталах после того, как у них вспыхнула ссора. Мужчину связали, затолкали в багажник автомобиля и вывезли в лес. Здесь они избили своего приятеля, а один из них надругался над мужчиной. После этого южноуральца облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Карталинец сгорел заживо.

В итоге участницу расправы суд приговорил к 16 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двух ее соучастников – к 12 и 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и на 1 год и 6 месяцев соответственно.

В пользу сестры погибшего в счет компенсации морального вреда с двух подсудимых взыскано по 350 тысяч рублей с каждого, с одного – 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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