Экс-директор структуры челябинской мэрии ответит в суде за ущерб в 5 миллионов рублей

В Челябинске перед судом предстанет экс-директор МБУ «Геоцентр», обвиняемый в заключении контрактов по завышенной цене.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего директора МБУ «Геоцентр» Александра Степанова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, Александр Степанов возглавил принадлежавшее мэрии Челябинска МБУ «Геоцентр» в сентябре 2021 года. В марте 2023 года он ушел в отпуск с последующим увольнением. В июле того же года учреждение было ликвидировано. А в августе Степанова задержали силовики.

По версии следствия, возглавляя муниципальное учреждения, он заключил в 2022 году 22 контракта на выполнение работ по благоустройству города на общую сумму 11,3 миллиона рублей. Впоследствии оказалось, что стоимость работ была завышена вдвое, а исполнители – аффилированы с директором «Геоцентра».

Материальный ущерб, причиненный бюджету Челябинска, следователи оценивают в 5,7 миллиона рублей.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 8,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Также решением Арбитражного суда области удовлетворено исковое заявление прокуратуры области к МБУ «Геоцентр» и ООО «Стройторг», заключенные контракты между учреждением и организацией признаны недействительными, с ООО «Стройторг» в пользу МБУ «Геоцентр» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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