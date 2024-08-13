Бывшего замглавы Магнитогорска приговорили к длительному сроку за взятки

Вынесен приговор по уголовному делу о получении магнитогорскими чиновниками взяток на сумму свыше 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко виновными в получении взяток и растрате.

В суде установлено, что в период с июня 2020 по август 2022 года Гаврилов и Кравченко получили от директора одной из коммерческих организаций в общей сложности более 15 миллионов рублей. Деньги передавались за заключение в приоритетном порядке муниципальных контрактов по благоустройству города и беспрепятственную оплату выполненных работ.

Кроме того, в 2021 году магнитогорцы присвоили свыше 130 тысяч рублей из бюджета, получая заработную плату фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Суд приговорил каждого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет.

️Кроме того, суд конфисковал имущество осужденных и их родственников общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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