Семилетний южноуралец попал в реанимацию, наевшись магнитов

Челябинские хирурги спасли ребенка, проглотившего четыре магнита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, семилетний мальчик попал в медучреждение с сильными болями в животе. Симптомы указывали на возможный аппендицит. Однако во время операции врачи столкнулись с неожиданной находкой.

«При выполнении операции был выявлен измененный аппендикулярный отросток и большое количество гноя в животе, однако проблема оказалась не в самом отростке. У него были вторичные изменения. Следующее, что пришло в голову – это то, что причиной может быть дивертикул Меккеля. Такая патология тоже встречается у детей, не так часто, как аппендицит, но в результате своего воспаления тоже может приводить к перитониту», – рассказывает Вадим Ромасенко, хирург, проводивший операцию.

Однако ни аппендицит, ни дивертикул Меккеля не стали причиной болей и гноя в брюшной полости. На месте, где тонкая кишка соединяется с толстой, врачи обнаружили четыре магнита, слипшихся друг с другом и вызвавших перфорации стенки кишки в четырех местах. Это привело к серьезному воспалению и перитониту, что имитировало симптомы аппендицита.

Эти магниты, вероятно, были проглочены в разное время, что и привело к их сложному воздействию на кишечник. Врачам удалось успешно провести операцию и спасти жизнь ребенка. После трех дней в реанимации и еще семи дней в отделении, мальчика выписали домой. Родители, шокированные происходящим, теперь могут вздохнуть с облегчением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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