Теперь официально: у следственного управления СКР по Челябинской области появился руководитель

В следственном управлении СКР по Челябинской области подтвердили официальное назначение нового руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственное управление СКР по Челябинской области возглавил полковник юстиции Алексей Колбасин. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального подразделения силового ведомства.

Напомним, о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал соответствующий приказ, стало известно на прошлой неделе.

Алексей Колбасин был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода, где занимал должность заместителя начальника следственного управления СКР по Нижегородской области.

Именно он осенью того же года стал исполняющим обязанности руководителя регионального управления после того, как Петра Решетникова временно отстранили от работы. В этой должности Колбасин проработал почти месяц, но в декабре его перевели в Самарскую область, где силовик стал и.о. начальника следственного управления региона.

В итоге после отставки Решетникова в феврале текущего года временным руководителем южноуральского подразделения СКР стал Константин Правосудов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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