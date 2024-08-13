Дети из южноуральских сел боятся не доехать до школы из-за жуткой дороги

Глава СКР потребовал проверить состояние дороги, по которой дети в Челябинской области ездят в школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем состоянии дороги в Челябинской области.

О проблеме жительница Октябрьского района рассказала в комментариях в аккаунте приемной председателя СКР. По словам женщины, участок дороги, соединяющий села Боровое и Чудиново, по которому в учебное время ежедневно следует школьный автобус, находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует твердое покрытие. Жители вынуждены добираться до социально значимых объектов в Челябинске по объездной дороге. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, сетует уралочка.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Челябинская область заняла четвертое место среди российских регионов по качеству автомобильных дорог. По данным составителей рейтинга, в регионе 84,1% трасс регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube