На ЮУЖД зафиксировали полсотни нарушений правил дорожного движения водителями авто

Более 40 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с января по июль 2024 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 41 нарушение ПДД. Информация по выявленным случаям направлена в ГАИ.

За этот период на ЮУЖД произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП 1 человек погиб. Во всех случаях причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения водителями авто.

Пять случаев ДТП произошли в Челябинской области. Последний случай был зафиксирован в июне на участке Потанино – Козырево, где водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Несмотря на оперативные действия машиниста грузового поезда столкновения избежать не удалось.

Ранее между станциями Чурилово и Шумиха вне переезда произошло столкновение пассажирского поезда №230 сообщением Анапа – Северобайкальск с легковым автомобилем, оставленным между железнодорожными путями. Машинист увидел автомобиль и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пассажирский поезд отправился с задержкой на один час.

Между станциями Синеглазово и Пост 18 км водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся тепловозом. Несмотря на экстренное торможение локомотива, расстояние оказалось недостаточным для того, чтобы избежать столкновения. Аналогичная ситуация произошла на участке Ишалино – Ессаульская, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

А минувшей зимой на участке пути между станциями Нязепетровская и Ункурда машинист маневрового состава заметил приближающийся к путям снегоход вне переезда и успел остановить состав. Водитель снегохода совершил столкновение с остановившимся поездом.

К счастью, ДТП в Челябинской области обошлись без погибших. А вот в соседнем Оренбуржье трагедии избежать не удалось. Между станциями Новосергиевская и Платовка водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пассажир легковушки погиб, водитель был госпитализирован.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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