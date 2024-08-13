В Челябинской области срочника отправили на гауптвахту за любовь к шашлыкам

В Челябинской области срочника отправили на гауптвахту из-за самовольного похода на шашлыки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, рядовой ушел из части в Чебаркуле 7 июля и отсутствовал 3 часа.

В суде молодой человек отрицал, что покинул часть самовольно, но его сослуживцы заявили, что он сбежал, чтобы пожарить шашлык.

Суд отправил любителя жаренного на 20 суток на гауптвахту.

Чебаркуль, Ольга Арсентьева

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