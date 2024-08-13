Для учителя, изнасиловавшего школьницу, требуют 15 лет «строгача»

Прокуратура требует отправить учитель русского языка из Челябинска на 15 лет в колонию строгого режима.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 августа прошлого года мужчина в деревне Касарги Сосновского района угрозами заставил 8-летнюю девочку сесть к нему в машину, увез ее к кладбищу, завязал ребенку глаза и надругался.
Вернувшись домой, девочка рассказала все матери, та немедленно обратилась в полицию. Учителя задержали, с тех пор он находится под стражей.
Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).
Оглашение приговора назначено на 14 августа.
Челябинск, Павел Зварзин
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