Для учителя, изнасиловавшего школьницу, требуют 15 лет «строгача»

Прокуратура требует отправить учитель русского языка из Челябинска на 15 лет в колонию строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 августа прошлого года мужчина в деревне Касарги Сосновского района угрозами заставил 8-летнюю девочку сесть к нему в машину, увез ее к кладбищу, завязал ребенку глаза и надругался.

Вернувшись домой, девочка рассказала все матери, та немедленно обратилась в полицию. Учителя задержали, с тех пор он находится под стражей.

Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Оглашение приговора назначено на 14 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

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