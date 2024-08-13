Челябинские следователи разбираются в истории с избиением ребенка на улице

Челябинские следователи разбираются в истории с избиением ребенка в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКОРФ по Челябинской области, в соцсетях появилось видео, как на улице Трубосварочной подросток избивает мальчика младше его по возрасту: бьет его руками и ногами по голове и другим частям тела.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 УК РФ (истязание), 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), – сообщили в ведомстве. – В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, по результатам принято процессуальное решение».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube