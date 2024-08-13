Южноуральцы стали чаще продавать свои автомобили

Южноуральцы стали чаще продавать автомобили: число объявлений о продаже подержанных машин в регионе выросло более чем на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе платформы «Дром», в июне южноуральские автомобилисты разместили объявлений о продаже машин на 34% больше, чем год назад.

При этом количество продаж вы первом полугодии сократилось почти на 9%, а средняя цена подержанного авто увеличилась более чем на 21% и составляет без малого 1 млн рублей.

В лидеры по росту цены вошли LADA 2109 и LADA 2110, заявленная стоимость которых на вторичном рынке выросла соответственно на 64,8% и 44,5%. Правда, обе модели входят в число рекордсменов по снижению продаж – спрос на первую упал на 27%, на вторую – на 22%.

А вот LADA Granta стали покупать на 23% чаще, несмотря на то, что цена на нее выросла на 21%. В пятерку самых покупаемых на Южном Урале подержанных машин также входят LADA Priora, LADA 2114 Samara, Kia Rio и LADA Kalina.

Челябинск, Павел Зварзин

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