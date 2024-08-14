14 августа ожидаются следующие события – Челябинск

14.08.2024, среда
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09:00 Челябинск – Врачи-травматологи продемонстрируют оснащение операционной, где через мини-доступы успешно оперируют переломы конечностей, травмы позвоночника, проблемы стоп и разрывы связок, а также «палату пробуждения» после операции (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корп. 4)
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09:00 Челябинск – Прибытие списка иконы Спас Нерукотворный (кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Е. Родионова, 1)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие XI Форума молодых библиотекарей России (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153, Изумрудный зал)
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12:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «Приглашаем в библиотеку» (Сквер Защитников Отечества, Ленинский район)
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12:00 Челябинск – Громкие чтения «Читаем по слогам» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Интерактивная лекция «Там, где живут драконы» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Открытие отделения Национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (конференц-зал Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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14:00 Челябинск – Фестиваль уличной культуры (ЦПКиО, ул. Коммуны, 100)
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14:00 Челябинск – Детский кинозал: «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Балерина» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Открытие интеллектуально-творческого марафона «Мы Курчатовцы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Лекция о цифровом рубле в рамках запуска проекта «Рубль 2.0» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Встреча в летнем клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Здесь мой дом» с участием ВИА «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – День физкультурника (сквер «Семейный», ул. Энергетиков, 21Б / Южный бульвар, 2)
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