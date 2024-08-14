14 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Врачи-травматологи продемонстрируют оснащение операционной, где через мини-доступы успешно оперируют переломы конечностей, травмы позвоночника, проблемы стоп и разрывы связок, а также «палату пробуждения» после операции (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корп. 4)