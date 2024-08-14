Челябинец стал чемпионом мира по робототехнике

Челябинцы завоевали медали престижного международного турнира по робототехнике.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ученик лицея №11 Рауф Джаббаров занял первое место в категории «U19» (до 19 лет) турнира FIRA RoboWorld Cup.
Второе место в категории «Студенты» также досталось южноуральцу. Серебряная медаль – у выпускника челябинской школы №129, а ныне студента петербургского ИТМО Григория Сизикова.
Оба челябинца – воспитанники «Академии Робозум» (тренер Михаил Гранатов).
Проходящий в Бразилии чемпионат FIRA RoboWorld Cup это один из крупнейших мировых турниров по робототехнике. В этом году в соревнованиях, организованных FIRA (Федерация международной ассоциации роботоспорта) участвует 300 команд и 1,5 тысячи участников.
Челябинск, Виктор Елисеев
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