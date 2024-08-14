Жителям пригорода Челябинска выставили счета за воду, которой у них нет

Муниципальное предприятие требует с жителей деревни в Сосновском районе деньги за «виртуальные услуги».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, странные квитанции от районного МУПа стали поступать жителям деревни Ключевка.
Представители движения уверены: сосновцам выставили счет за «виртуальные услуги». «Дома в Сосновском районе не подключены к водоснабжению, а местным уже начислили по 18 тысяч рублей за июль. При этом в деревне нет центрального водоснабжения, у всех свои скважины», – возмущаются общественники.
Судя по опубликованной активистами квитанции, общие суммы к выплате, действительно, превышают 18 тысяч рублей. Впрочем, за июль начислено только 2,6 тысячи рублей, остальное – вероятно, задолженность и пеня (только она превышает 300 рублей).
Правда, за что требует деньги местное предприятие водоснабжения и водоотведения, в квитанции не указано.
Общественники обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в возникшей ситуации, а заодно проверить муниципальных коммунальщиков на предмет наличия в их действиях признаков неосновательного обогащения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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