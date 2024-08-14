Глава СКР взял на контроль расследование экологических нарушений, которые могли привести к затоплению Еманжелинска

Следственный комитет России проверяет связь между фактическим уничтожением канала в Еткульском районе и наводнением в Еманжелинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о нарушении правил охраны окружающей среды в Челябинской области.

Поводом послужило обращение челябинского экоактивиста с просьбой принять меры в связи с подтоплением «в результате незаконных действий местного предпринимателя».

Речь о продолжающемся уже больше полутора лет местных жителей и бизнесмена вокруг озера Дуванкуль в Еткульском районе. Южноуральцы и поддерживающие их общественники уверены, что на протяжении последних нескольких лет разворачивается настоящая экологическая катастрофа, связанная с обмелением и исчезновением озера Дуванкуль.

Само озеро является особо ценным водным объектом, уверены активисты. Здесь обильны водно-растительные флора и фауна, гнездятся редкие и краснокнижные птицы.

Водоем сообщается с помощью искусственного канала с озером Большой Сарыкуль, которое является самым большим желтым озером в мире. Оба водоема составляют большую единую экологическую систему и являются местом обитания краснокнижных растений и птиц, таких как савка, кудрявый пеликан, лебедь.

Связывающий озера канал был построен еще в 1952 году по указу Сталина для переброски воды и поддержания уровня воды в обоих водоемах. Однако несколько лет назад администрация Еткульского района позволила оформить в собственность земельный участок под каналом частному предпринимателю. Тот для проведения охоты засыпал канал строительным мусором и отходами, чтобы прекратить подачу воды в озеро Дуванкуль. В результате озеро начало мелеть, а популяция краснокнижных птиц стала стремительно падать из-за ухудшения кормовой базы и мало контролируемой охоты.

На днях общественники получили из прокуратуры ответ, в котором представители надзорного органа сообщают, что в ходе проверки убедились: земельный участок не используется по своему прямому назначению (для ведения сельского хозяйства). Кроме того, собственник не проводит мероприятия по сохранению земель. В результате было возбуждено административное дело.

«То, что участок не использоваться по назначению, сейчас дает основание для расторжения договора аренды с собственником участка», – уверены активисты.

Но и это еще не все, подчеркивают общественники. «Ведь именно для исключения вопросов подтопления Еманжелинска на данном канале было построено гидротехническое сооружение, которое сейчас отдали в частные руки и было засыпано, – напоминают челябинцы. – ️По нашему мнению, угрозу подтопления Еманжелинска можно было снизить и избежать столь большого ущерба, если бы канал работал и не оказался в частных руках».

Между тем, Еманжелинский район и его административный центр оказались одной из территорий, наиболее пострадавших из-за наводнений, начавшихся в регионе после сильных дождей обрушившихся на Южный Урал в конце июля нынешнего года.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", – сообщают представители силового ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину доложить по доводам обращения и о ходе расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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