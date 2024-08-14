Руководителя службы безопасности больницы Миасса задержали за присвоение 6 миллионов рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности городской больницы, обвиняемого в хищении в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении начальника отдела безопасности одного из медицинских учреждений Миасса возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, в период с 14 июня 2019 года по 25 апреля 2024 года южноуралец, используя свое служебное положение, присвоил не менее 6 миллионов рублей из бюджета больницы. Все это время он фиктивно устраивал в руководимое им подразделение работников, а выпускаемые на их имя банковские карты забирал себе, переводя впоследствии начисляемую на них зарплату.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время сотруднику клиники предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проведены обыски по месту работы и проживания. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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