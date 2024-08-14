Житель Златоуста предстанет перед судом за слежку за бывшей женой

Житель Златоуста ответит в суде за незаконную слежку и распространение ложных сведений о бывшей супруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по обвинению 46-летнего местного жителя в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сборе сведений о частной жизни экс-супруги без ее согласия, а также клевете.

По версии следствия в 2022 году мужчина скрытно установил микрофон в автомобиле бывшей супруги и имел доступ к информации о ее местоположении и окружающей обстановке.

Кроме того, от имени женщины он создал аккаунт в социальной сети «Вконтакте», где опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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