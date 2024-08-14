В центре Челябинска больше чем на месяц ограничат движение трамваев и автомобилей

На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 августа ООО «ЧелябГЭТ» начинает масштабный ремонт трамвайного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова. Один из проблемных участков планируется отремонтировать до 22 сентября.
На время работ, с 23 часов 15 августа до 23 часов 22 сентября, прекращается движение трамваев:
по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова,
по проспекту Победы от улицы Кирова до улицы Российской.
На этот же период ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на перекрестке с улицей Кирова.
Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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