В центре Челябинска больше чем на месяц ограничат движение трамваев и автомобилей

На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 августа ООО «ЧелябГЭТ» начинает масштабный ремонт трамвайного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова. Один из проблемных участков планируется отремонтировать до 22 сентября.

На время работ, с 23 часов 15 августа до 23 часов 22 сентября, прекращается движение трамваев:

по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова,

по проспекту Победы от улицы Кирова до улицы Российской.

На этот же период ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на перекрестке с улицей Кирова.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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