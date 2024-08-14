В борьбе за кресло мэра Златоуста примут участие три претендента

К участию в конкурсе на пост главы Златоуста допустили трех кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия не нашла оснований для отказа в участии в выборах на должность мэра Златоуста ни одному из претендентов.

Впрочем, документы на участие в конкурсе подали лишь три человека: временно исполняющий обязанности градоначальника Олег Решетников, начальник управления образования Златоуста Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков.

Напомним, кресло мэра Златоуста освободилось после того, как 27 мая текущего года о своей отставке заявил действующий градоначальник Максим Пекарский. Известие вызвало разную реакцию среди горожан. Часть активных жителей выступили против вынужденного, как они уверяли, ухода главы города и даже обратились к губернатору Челябинской области с требованием оставить чиновника в должности. После этого мэр вновь обратился к горожанам с заверениями, что решение об отставке было «взвешенным» и «пересмотру не подлежит», а также попросил воздержаться от публичных акций.

30 мая врио главы города назначили Олега Сабанова. Однако меньше, чем через месяц, он уступил этот пост Олегу Решетникову, пришедшему в мэрию на пост первого замглавы за три дня до этого.

Финал конкурса на должность мэра Златоуста назначен на 16 августа. После этого утвержденные комиссией кандидатуры предстанут перед депутатами городского собрания, которое и выберет нового главу города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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