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Среда, 14 августа 2024, 15:42 мск

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В Челябинской области огласили приговор учителю, изнасиловавшему третьеклассницу

Педагог, надругавшийся над школьницей, получил 13,5 лет колонии строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 августа, Сосновский районный суд признал 33-летнего педагога виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы местной школы.

Напомним, челябинца задержали в августе прошлого года по подозрению в надругательстве над ученицей третьего класса одной из школ Сосновского района. По версии следствия, 9 августа мужчина посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее к кладбищу недалеко от деревни Касарги и, угрожая ножом, совершил с ней действия сексуального характера. После чего выпустил из машины. Придя домой, школьница рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Сначала педагог все обвинения отрицал. По его словам, он ехал на своем автомобиле за грибами, когда заметил ребенка. Решив, что девочка заблудилась, он решил предложить ей помощь и пригласил в машину, чтобы довезти до дома. Однако позднее полностью признал свою вину.

Долгое время южноуралец работал учителем русского языка в одной из школ Челябинска. С августа прошлого года содержался под стражей.

Сегодня суд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 15 лет. Также он должен выплатить школьнице в качестве компенсации морального вреда 2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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