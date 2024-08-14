В Челябинске родители детсадовцев заявили о нашествии клопов

Родители воспитанников одного из детских садов в Челябинске опасаются, что в учреждении появились клопы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забили родители детей, посещающих одну из групп в детском саду №439, расположенном в Курчатовском районе областного центра. Об этом рассказал представитель Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта.

По словам общественника, челябинцы заметили укусы на коже своих детей. В то же время на постельном белье в группе родители нашли подозрительных насекомых. Руководство дошкольного учреждения заверяет горожан, что это обычные жуки. Но челябинцы подозревают: в детском саду могли появиться постельные клопы.

«Судя по фото и видео, нужно оперативно проверить информацию и срочно принять меры», – настаивает представитель общественной организации.

Активисты намерены обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор и комитет по делам образования администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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