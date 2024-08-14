В трех районах Челябинска отключат светофоры на оживленных перекрестках

Челябинцев предупредили об отключении трех светофоров в различных районах города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня с 23:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Горького и Бажова в Тракторозаводском районе областного центра.

️Завтра, 15 августа, планируется отключение еще двух светофорных объектов.

В промежутке с 8:00 до 18:00 на два часа будет выключен светофор на пересечении улиц Блюхера – Воровского – Салтыкова в Советском районе города.

С 10:00 до 11:00 не будет работать светофор на перекрестке шоссе Металлургов и улицы Монтажников в Металлургическом районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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