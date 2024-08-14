В Челябинске закрывают два и меняют шесть трамвайных маршрутов

Из-за ремонта на трамвайных путях маршруты общественного транспорта изменят.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения в движение общественного транспорта внесет капитальный ремонт трамвайных путей на узле «Теплотехнический институт».
Напомним, начать его планируется завтра, 15 августа. В связи с этим с 23:30 завтрашнего дня закрывается движение трамваев по проспекту Победы между Российской и Кирова (включая перекресток с Кирова).
Трамваи будут направлены по следующим маршрутам:
№2 – Областная больница – Теплотехнический институт (в режиме челнока);
№№ 3, 14, 16, 20 – Чичерина – Депо 2;
№15 – ЧГРЭС – Горького – Карла Маркса – Автовокзал «Центральный».
Трамваи №18 и №22 отменяются до завершения работ.
Для удобства пересадки будет организована временная остановка на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинской.
Челябинцам предлагают на время действия ограничения пользоваться автобусами №№ 9, 18, 22а, 34, 64.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»