15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15.08.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан от юриста Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание» – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, отдел краеведения и информационных ресурсов (ул. Коммуны, 69, 264-77-46, 264-73-11)
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10:00 Челябинск – XI Форум молодых библиотекарей России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60; Креативное пространство «Колибри», ул. Цвиллинга, 61; Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69; Челябинская областная библиотека для молодежи, Свердловский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная трендам и кредитованию на рынке ИЖС (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, этаж 6)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронная консультация юристов» в рамках проекта «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Международному дню молодежи (сквер ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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16:00 Челябинск – Тренировки на свежем воздухе (сквер ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Семинар «Лидеры изменений: роль ТОС в развитии городских сообществ» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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17:00 Челябинск – Концертная программа «Сердце просится в полет», посвященная Дню Воздушного Флота России (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции» (пл. Революции, возле памятника В. И. Ленину)
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19:00 Челябинск – Кино под открытым небом: показ фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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