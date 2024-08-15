15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан от юриста Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание» – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, отдел краеведения и информационных ресурсов (ул. Коммуны, 69, 264-77-46, 264-73-11)