В южноуральском лесу нашли противотанковую мину

Бойцы Росгвардии в Челябинской области уничтожили противотанковую мину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, опасную находку обнаружили в лесном массиве в 5 километрах от Южно-Степного сельского поселения (Карталинский район).

Получив информацию о найденном подозрительном предмете, специалисты силового ведомства прибыли на место. При осмотре бойцы ОМОН выяснили, что это противотанковая мина ТМ-57 без взрывателя, содержащая взрывное вещество и представляющая опасность для окружающих.

С соблюдением необходимых мер предосторожности опасная находка была уничтожена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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