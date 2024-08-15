Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 12 процентов

Розница в Челябинской области заработала за полгода почти полтриллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион возглавил рейтинг субъектов географического Урала по темпу роста оборота розничной торговли. В денежном выражении этот показатель составил 498,7 миллиарда рублей.

Челябинская область разделила первое место с Удмуртией – в обоих регионах прирост в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 12,2%.

Немного не хватило до лидеров Тюменской области (+12,0%). Еще один субъект Российской Федерации, показавший рост свыше 10% – Башкирия (+11,4%).

Далее следуют Свердловская (+8,6%), Оренбургская (+8,0%) и Курганская (+7,2%) области. Замыкает рейтинг Пермский край (+3,5%).

Кроме этого, Челябинская область находится на первом месте среди регионов географического Урала по динамике оборота непродовольственных товаров.

За январь-июнь 2024 года прирост по данному показателю составил +15,1% относительно аналогичного значения 2023 года. На втором месте по данному показателю находится Тюменская область +13,7%, на третьем – Удмуртия (+13,2%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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