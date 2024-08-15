С начала года южноуральцы отдали мошенникам 2 млрд рублей

С начала 2024 года жители Челябинской области отдали мошенникам около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с инвестированием.

Так, 36-летняя жительница Сосновского района, увидев рекламу с предложением начать инвестировать, заполнила анкету и на следующий день с ней связались и предложили начать торги на бирже. Женщина, перейдя по ссылке, установила приложение и в течение полугода по указанию мнимого финансового аналитика переводила деньги по указанным номерам и отслеживала доход. В итоге вывести «заработанное» злоумышленники не позволили, а женщина потеряла 1 миллион 990 тысяч рублей.

По аналогичной схеме обманули 26-летнего слесаря из Аши: надеясь заработать на фондовом рынке, мужчина потратил за неделю 2 миллиона 944 тысячи рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что при наличии возможности вкладывать денежные средства в инвестиции, необходимо изучить финансовый рынок. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в Интернете, и выполнять указания, данные по телефону неизвестными вам людьми. Необходимо лично обратиться в финансовую организацию за консультацией.

Челябинск, Павел Зварзин

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