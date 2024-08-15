На отдыхе в Сочи серьезно пострадала южноуральская девушка

На отдыхе в Сочи серьезно пострадала 17-летняя жительница Копейска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», поездку на море девушке подарили родители в связи с окончанием школы. 11 августа во время купанию в районе Лоо на копейчанку наехал катер.
Девушка получила тяжелые ранения и впала в кому. Знакомые семьи рассказали, что повреждены органы брюшной полости и грудной клетки. 14 августа из комы ее вывели.
Водитель катера утверждает, что не видел купальщицу, так как его ослепило солнце.
Сочи, Софья Артемьева
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