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Четверг, 15 августа 2024, 11:52 мск

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На отдыхе в Сочи серьезно пострадала южноуральская девушка

На отдыхе в Сочи серьезно пострадала 17-летняя жительница Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поездку на море девушке подарили родители в связи с окончанием школы. 11 августа во время купанию в районе Лоо на копейчанку наехал катер.

Девушка получила тяжелые ранения и впала в кому. Знакомые семьи рассказали, что повреждены органы брюшной полости и грудной клетки. 14 августа из комы ее вывели.

Водитель катера утверждает, что не видел купальщицу, так как его ослепило солнце.

Сочи, Софья Артемьева

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