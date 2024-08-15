В Челябинске кандидаты в депутаты гордумы подрались на глазах у избирателей

В Челябинске два кандидата в депутаты городской Думы подрались на глазах у потенциальных избирателей. Потасовка произошла на празднике двора в Калининском районе.

Один из претендентов заявил, что во время разговора с местными жителями к нему подошел оппонент, «сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер». Нападавший, якобы, угрожал дальнейшими «карательными мерами», если жертва не прекратит активную избирательную кампанию. Пострадавший уже снял побои и обратился в полицию.

Его оппонент нападение категорически отрицает и заявляет о провокации.

Отметим, что оба участника инцидента являются действующими депутатами Калининского райсовета и перед выборами в Горудуму сменили партийную принадлежность.

Челябинск, Павел Зварзин

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