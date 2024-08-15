В Челябинске рухнули продажи жилья в новостройках

Челябинск стал лидером падения продаж жилья на первичном рынке среди городов-миллионников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле 2024 года (первый месяц, когда в России не действовала льготная ипотека) челябинские компании-застройщики смогли заключить с южноуральцами всего 283 договора долевого участия (ДДУ). Это на 70% меньше, чем месяцем ранее.

Челябинск вместе с Ростовом-на-Дону и Самарой стал лидером рейтинга российских городов-миллионников по темпам падения продаж в новостройках, составленного изданием «РБК-Недвижимость». Во всех трех городах падение оценили в 70%. При этом ростовчане заключили 714 ДДУ, а самарцы – 211.

В Екатеринбурге ситуацией на первичном рынке жилья оказалась не столь критичной – здесь снижение составило 62% (до 1 тысячи 433 ДДУ). Как и в другом уральском миллионнике – Перми (408 ДДУ, -62%).

В целом в июле во всех российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тысяч договоров долевого участия. За месяц спрос сократился на 46,6%

Меньше всего продажи новостроек в июле снизились в Санкт-Петербурге. По данным экспертов, за месяц они упали всего на 11%. В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.

Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке мегаполисов – завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением. В этом сходятся все эксперты издания.

При этом, несмотря на столь резкий обвал, по итогам года драматических изменений по числу ДДУ специалисты не ожидают, так как во многих регионах число сделок, заключенных в 2024 году, уже превысило объемы 2023 года. Но подходить к выбору жилья покупатели теперь будут более вдумчиво, отмечают на рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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