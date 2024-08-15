Завершено расследование дела хакера, использовавшего счета клиентов коммерческой организации

В Челябинске завершено расследование уголовных дел, возбужденных по материалам ФСБ в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, челябинец, используя вредоносную компьютерную программу, предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования или нейтрализации средств защиты компьютерной информации с использованием парольно-логиновых комбинаций получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации в целях личного использования их лицевых счетов.

В рамках расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 272, частью 2 статьи 273 УК РФ, проведено 5 криминалистических экспертиз, опрошено более 30 потерпевших и 4 свидетелей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. 17 томов уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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