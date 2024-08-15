Молодые педагоги Челябинской области смогут получить 300 тысяч рублей. Но не сразу

В Челябинской области заявили о стимулирующих выплатах молодым педагогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, на новую меру поддержки смогут рассчитывать молодые учителя, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе. К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.

Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера:

️60 тысяч рублей – при стаже работы один год;

100 тысяч рублей – при стаже два года;

140 тысяч рублей – при стаже три года.

На сегодняшний день на новую стимулирующую выплату претендуют более 800 молодых педагогов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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