Молодые педагоги Челябинской области смогут получить 300 тысяч рублей. Но не сразу

В Челябинской области заявили о стимулирующих выплатах молодым педагогам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, на новую меру поддержки смогут рассчитывать молодые учителя, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе. К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.
Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера:
️60 тысяч рублей – при стаже работы один год;
100 тысяч рублей – при стаже два года;
140 тысяч рублей – при стаже три года.
На сегодняшний день на новую стимулирующую выплату претендуют более 800 молодых педагогов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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