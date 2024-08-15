17-летний южноуралец на «Шевроле» перевернулся со своими друзьями-подростками

Трое подростков пострадали в ДТП на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в среду, 14 августа, в 19:15 часов на 3 километре автодороги Давыдово – Полднево в Каслинском районе.

17-летний молодой человек решил прокатить подруг на отцовской машине. Однако не справился с управлением, и «Шевроле Авео», которым пытался управлять бесправник, вынесло на встречку, а затем и в левый кювет. Неуправляемый автомобиль остановило только встретившееся ему на пути дерево.

В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель, а также его пассажиры – девушки 15 и 14 лет. Всех троих госпитализировали.

Сотрудники полиции уже пообщались с отцом молодого человека. Мужчина признался, что сам разрешил сыну прокатиться.

В отношении отца, собственника «Шевроле Авео», составлен административный материал по факту передачи управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. На несовершеннолетнего водителя составлен протокол за езду без прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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