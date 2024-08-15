В Магнитогорске ребенок выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета

За лето больше трех десятков юных магнитогорцев повредили себе глаза по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра охраны материнства и детства Магнитогорска, травмы глаз у несовершеннолетних стали одной из распространенных проблем лета текущего года. В большинстве случаев это попадание в глаза инородных тел.

По словам врача-офтальмолога Ксении Яковенко, только с окалиной в роговице за лето прошло около 30 детей разного возраста.

«Подростков много было с окалинами в роговице. Дети пренебрегали техникой безопасности во время летних работ, не использовали защитные очки. Но не обязательно находиться вблизи от стройплощадки, где ведутся сварочные работы, чтобы в глаз залетела окалина. Микроскопические частицы металла могут попасть в глаз с ветром, например, при игре ребенка на детской площадке. Таких случаев было несколько. Родители замечали уже покраснение глаза у ребенка и черную точку внутри», – рассказывает медик.

Окалина из роговицы глаза удаляется с помощью специальной инсулиновой иглы под местным обезболиванием. Ребенок не должен в этот момент двигаться, необходимо сидеть и смотреть в одну точку. Маленькому ребенку этого не объяснить. Поэтому у малышей приходится удалять окалины под общим наркозом, замечает врач. Нынешним летом таких случаев было пять.

«Все пациенты с тяжелыми травмами глаза в Челябинской области (взрослые и дети) направляются в единственный глазной травмпункт (в больницу скорой помощи) – в ОКБ №3 Челябинска к офтальмохирургам. У нас был ребенок с тяжелой травмой глаза. Мальчик во время отдыха на природе при перезарядке пневматического пистолета выстрелил себе в глаз. Пулька не попала внутрь глаза, она отскочила. Но удар под сильным давлением вызвал очень тяжелую травму, требующую оказания хирургической помощи».

С диагнозом «контузия тяжелой степени, травматическая катаракта, отрыв радужной оболочки, надрыв роговицы» ребенка направили в Челябинск на оперативное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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