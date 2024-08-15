В Челябинске отменяют троллейбусный маршрут и меняют еще два

В Челябинске продолжается реорганизация общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с пятницы, 16 августа, отменяется троллейбусный маршрут №25 «ЧКПЗ – Технический колледж».
«Связано это с постепенным переходом водителей из «ЧелябГЭТ» в «Синару». Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами: 5, 22А, 27, 33. В будущем троллейбусы вернутся на маршрут уже обновленными. О сроках запуска сообщим отдельно», – рассказали представители учреждения.
Кроме того, с 17 августа до 1 сентября временно приостанавливает работу троллейбус №14 «ЧМК – Парк Гагарина». Проводятся запланированные работы по модернизации контактной сети на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Свердловском тракте. В сентябре на маршрут выйдут до 9 новых троллейбусов, а в дальнейшем планируется увеличение числа машин до 18 и сокращение интервалов движения до 8 минут в часы пик.
Также 17 августа изменится движение и маршрутов №7 и №17 с учетом перекрытий.
Они будут направлены:
№7 – АМЗ – ДС «Юность»;
№17 – Молдавская – Парк Гагарина.
Также можно воспользоваться частично альтернативными маршрутами автобусов: 15, 22А, 64.
Челябинск, Виктор Елисеев
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