В Челябинске отменяют троллейбусный маршрут и меняют еще два

В Челябинске продолжается реорганизация общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с пятницы, 16 августа, отменяется троллейбусный маршрут №25 «ЧКПЗ – Технический колледж».

«Связано это с постепенным переходом водителей из «ЧелябГЭТ» в «Синару». Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами: 5, 22А, 27, 33. В будущем троллейбусы вернутся на маршрут уже обновленными. О сроках запуска сообщим отдельно», – рассказали представители учреждения.

Кроме того, с 17 августа до 1 сентября временно приостанавливает работу троллейбус №14 «ЧМК – Парк Гагарина». Проводятся запланированные работы по модернизации контактной сети на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Свердловском тракте. В сентябре на маршрут выйдут до 9 новых троллейбусов, а в дальнейшем планируется увеличение числа машин до 18 и сокращение интервалов движения до 8 минут в часы пик.

Также 17 августа изменится движение и маршрутов №7 и №17 с учетом перекрытий.

Они будут направлены:

№7 – АМЗ – ДС «Юность»;

№17 – Молдавская – Парк Гагарина.

Также можно воспользоваться частично альтернативными маршрутами автобусов: 15, 22А, 64.

Челябинск, Виктор Елисеев

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