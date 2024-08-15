В Челябинске молодую девушку пытался затащить в лес неизвестный

Челябинцы обезвредили мужчину, пытавшегося силой утащить девушку в лес.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, участие в задержании нападавшего принял сотрудник ведомства.

Инцидент произошел утром сегодня, 15 августа, недалеко от остановки общественного транспорта в Курчатовском районе Челябинска. «Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива», – рассказали представители ведомства.

Челябинец выбежал из машины и буквально отбил челябинку, повалив злоумышленника на землю. Пока таможенник и подоспевшие ему на помощь прохожие удерживали нападавшего, его коллега отправилась к ближайшем посту ДПС с просьбой о помощи.

Полицейские задержали дебошира и доставили в отдел полиции.

Как рассказали в УМВД по Челябинску, в отношении 35-летнего южноуральца составлен административный материал по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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