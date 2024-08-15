Начальника управления капитального строительства Челябинска отправили в отставку

Глава управления капитального строительства Челябинска уходит через полгода после назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления капитального строительства Челябинска Андрей Кузнецов оставил свой пост.

Чиновник покинул должность 14 августа. По информации мэрии, инициатором расторжения контракта стала городская администрация.

Андрей Кузнецов возглавил управление в начале февраля текущего года, после того как прежний руководитель структурного подразделения перешел в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, став замминистра. В новую должность Кузнецов вступил, покинув пост директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр». Всего же в структуре мэрии чиновник проработал порядка восьми лет (с 2016 года).

Челябинск, Виктор Елисеев

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