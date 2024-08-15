Два автобусных маршрута в Челябинске меняют маршрут

Два челябинских автобуса изменят направление движения из-за ремонта на трамвайных путях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы №8 и №18 изменят трассу движения из-за ремонта узла «Теплотехнический институт».

«С 16 августа на время капитального ремонта трамвайных путей транспорт не сможет повернуть с проспекта Победы на Кирова», – напоминают в организации.

Автобусы будут направлены:

№8 – Объезд по Каслинской – Калинина – Кирова (в направлении Академика Королева). В остальном – без изменений;

№18 – Объезд по Кирова – Калинина – Свердловскому проспекту (в направлении Автобусного парка). В остальном – без изменений.

Капитальный ремонт трамвайных путей на узле начинается сегодня, 15 августа, в 23:30. На время работ трамваи 18 и 22 отменяются, трамваи 2, 3, 14, 15, 16, 20 изменят маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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