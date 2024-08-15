Ростехнадзор приостановил работу структур «Южуралзолота» в Челябинской области

Ростехнадзор выявил нарушения промышленной безопасности на объектах ПАО «ЮГК».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ростехнадзора, решение о приостановке золотодобычи принято по итогам проверки исполнения ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК») законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Карьер «Березняковский», «Карьер «Светлинский», «Карьер «Курасан», «Карьер «Южный Курасан», проведенной совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели.

«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней», – уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении холдинга вынесено постановление об административном правонарушении. В качестве наказания эксплуатация карьеров, на которых выявлены нарушения, приостановлена на 90 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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