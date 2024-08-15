В центре Челябинска мотоциклист сбил велосипедистку, уходя от полиции

Байкер, пытавшийся скрыться от полицейских, сбил челябинскую велосипедистку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 15 августа, около 16:20 в Центральном районе Челябинска.

По информации представителей Госавтоинспекции, инспектора ДПС, заметив мотоциклиста, ехавшего без регистрационного знака, потребовали, чтобы тот остановился. Вместо этого челябинец попытался скрыться.

Уходя от полицейской погони, байкер доехал до пересечения улиц Сони Кривой и Энгельса, где сбил велосипедистку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.

Челябинку госпитализировали с травмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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